第15屆Ileana Espinel Cedeño國際詩人獎，台灣駐厄瓜多代表處代表莊輝恩（左起）代曾貴海領獎，與惠夜基國際詩歌節主席Augusto Rodríguez、詩人凃妙沂合影。外交部駐厄瓜多代表處提供。（高市文化局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄醫生詩人曾貴海醫師榮獲「厄瓜多惠夜基國際詩歌節」第15屆Ileana Espinel Cedeño國際詩人獎，該獎第一次頒獎給亞洲詩人，極具殊榮。日前由我國駐厄瓜多代表處代表莊輝恩代曾貴海領獎，曾貴海強調，台灣文學邁向世界的「門」打開了，讓世界看見台灣土地及族群主體精神。

「厄瓜多Ileana Espinel Cedeño國際詩人獎」是拉丁美洲重要的文學盛事，獲得該獎的詩人與作家都是世界級的重量級詩人或作家。今年曾貴海與哥倫比亞女詩人Piedad Bonnett獲獎，創下該獎第一次授予亞洲詩人的紀錄。此外，我國詩人凃妙沂獲得「Ileana Espinel Cedeño促進文化交流獎」肯定，將厄國青年文學作品翻譯成中文，促進文化交流。

曾貴海得獎作品為「黃昏自畫像」，厄瓜多亦翻譯出版西班牙語詩集。曾貴海因公忙未便出國領獎，委由詩壇好友凃妙沂女士代為前往，並由厄瓜多代表莊輝恩代為領獎。莊輝恩代表上台領獎致詞表示，曾貴海想把這個獎獻給臺灣以及人類，「文學的詩是世界的珍珠，也是美夢的泉源。因此，一千個感謝厄瓜多惠夜基國際詩歌節，一千個感謝厄瓜多。」

文化局長王文翠表示，曾貴海是高雄文壇瑰寶，不僅行醫治病，更致力推廣臺灣文學，與文友鄭烱明、彭瑞金、陳坤崙等人創辦《文學界》雜誌與《文學臺灣》雜誌社，以文學觀察社會，以詩倡議社會運動，以華語、閩南語及客語文字寫出生於斯長於斯對台灣土地的愛。

曾貴海表示，文學來自母土、歷史文化與生命體驗，感謝獲得厄瓜多國際詩人獎，代表台灣文學邁向世界的「門」打開了，讓世界看見台灣土地及族群主體精神!。

曾貴海自1983年至今共出版23本文集，包括詩、散文、評論和1本歌詞，過去50年逾500首詩作，1960年代中期開始發表作品，除高醫阿米巴詩社活動外，也在《笠》、《文學台灣》發表著作。曾獲吳濁流新詩獎、賴和醫療服務獎、高雄文藝獎、台灣文學家牛津獎、客家終身貢獻獎等獎項肯定。

文化局將於12月舉辦分享會，將以朗讀、對談、詩樂演唱形式，分享曾貴海文學創作心路歷程，呈現曾貴海一生對台灣歷史及生活創作的信念。