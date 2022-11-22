爭取小三通復航連署活動，經過一個多月的簽名連署，共蒐集了8245份連署書(圖／楊鎮浯競選總部提供)

日前由國民黨金門縣黨部與楊鎮浯競選總部發起的「爭取小三通復航連署」活動，經過一個多月的簽名連署，共蒐集了8245份連署書，已交由陳玉珍立委服務處代轉，希望民進黨中央能聽進金門地方鄉親的聲音，早日讓「小三通」復航，還金門發展一條生路！

陸委會主委邱太三於10月7日在立法院接受立委陳玉珍質詢「小三通」復航議題時，意外透露出有「重量級候選人」有不同意見、甚至刻意阻擋。楊鎮浯隨即召開記者會砲打中央，直批民進黨不應為了選票考量而犧牲金、馬「小三通」，競選團隊也從當時深入社區各個角落進行連署。

楊鎮浯競選總部執行長石兆瑉表示，「小三通」是金門人的經濟命脈，更是許多陸配、台商、台幹、台生倚重的交通管道。「小三通」停航、兩岸航班限縮、價格暴漲，已阻斷了許多人的回家之路，甚至留下人生遺憾。

石兆瑉說，國境已於10月13日全面解封、國門大開，早就代表疫情穩定，在可控範圍內，為何小三通不行？上個月金、馬、澎離島3位縣長、議長和立法委員，聯名簽署要求政府盡速開放小三通，這麼高的民意支持，民進黨政府竟然還可以假裝沒看到，分明就是要暗助民進黨支持的候選人！

立委陳玉珍表示，「小三通」在「1126」投票日開放前復航是不可能的，因為民進黨對自己執政沒信心，甚至擔心台商、台生返國投票的結果會讓該黨更難看，所以技術性的拖延小三通，完全枉顧台商、台生與金、馬民眾的生存權益。

陳玉珍也說，民進黨政府根本就把金門人當作次等公民，難到金門不是國門的一環嗎？為何國門開放獨漏金門小三通？過去基於防疫需要，金門人配合中央政府的防疫政策，當初政府提出4大理由說小三通不能開放，包括需疫情穩定、需離島醫療充裕、需民意支持、需看兩岸互動。現在疫情若不穩定，國門可以開放嗎？入境已實施0＋7，小三通當然也可以，希望中央能早日讓小三通復航，不要再裝聾作啞了。