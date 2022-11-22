九合一選舉本周六就要投票，雲林縣選委會公告雲林縣各項選舉人數，雲林縣長選舉有55萬9273人，投票人數比2018年少5805人，若以7成投票率估算，下屆縣長當選安全門檻是19萬5747票。

2018年地方公職人員選舉，雲林縣將選出縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等5種。

雲林縣長選舉的選舉人數是55萬9273人，其中男性28萬8355人、女性27萬0918人；全縣20鄉鎮市中，縣長選舉票倉前3名為斗六市8萬7569人、虎尾鎮5萬6761人、麥寮鄉3萬9070人；最少的是褒忠鄉1萬0559人，其次是東勢鄉1萬2218人。

雲林縣歷年地方公職人員投票率約7成多，2022年選舉若以7成投票率估算，縣長安全當選門檻約19萬5747票。

縣議員選舉部分，第一選區選舉人數12萬5373人，應選10席，若以7成投票率估算，安全當選票數約8777票；第二選區7萬8434人，應選6席，安全票數約7845票；第三選區11萬1385人，應選9席，安全票數為7798票；第四選區7萬8213人，應選6席，安全票數約7823票；第五選區9萬0306人，應選7席，安全票數約7903票；第六選區7萬5165人，應選5席，安全票數約8771票。