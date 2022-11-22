美國半導體大廠英特爾表示，負責晶圓代工核心業務的晶圓代工服務（IFS）事業群總裁泰克（Randhir Thakur）將離職。外媒指出，這一重磅消息曝光，對近年積極跨足代工市場，與競爭對手台積電、三星較勁的英特爾來說，又是一大挫折，專家預估，英特爾明後年可能會「非常艱難」。

英國科技媒體The Register報導，英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）在周一（21日）發一封內部信表示，泰克已決定辭去職務、另謀高就，但他會待到2023年第一季，並將工作交接給新任主管。

據季辛格稱，英特爾對以色列晶圓代工廠高塔半導體收購案，預計在明年首季完成，也是泰克承諾在這段時間之前，繼續領導代工部門的原因之一。

英特爾於2021年初宣布重返晶圓代工業務，並將其更名為英特爾代工服務（IFS），目標是與晶圓代工巨頭台積電、三星競爭。而台積電更被英特爾視為主要勁敵，因其目前為超微（ AMD）、輝達，以及蘋果等多家重量級美企生產晶片。

英特爾從今年第二季以來，代工業務已經拿下全球10家最大晶圓代工客戶中的其中 7 家，同時業務還在持續成長，且已有35家客戶正在進行晶片測試，反映出代工業務在短短20個月內獲得重大進展。

儘管泰克先前表示，希望英特爾在2030年前超越三星，搶下晶圓代工市占第二，但該部門目前營收仍非常少。據2022 年第三季財報顯示，英特爾代工業務營收僅1.71億美元，只占總營收153 億美元的1.1%。

英特爾周一（21日）股價重挫3.11%， 收在29.94美元，盤後小漲0.2%。

Cowen半導體分析師Matthew Ramsay認為，英特爾今年以來已暴跌逾40%，目前的買點仍不具有吸引力。他直言，英特爾雄心壯志的轉型計畫能否成功，至今還未成定局，雖然2022年熬過了，但2023、2024年對英特爾來說，可能會「非常艱難」。