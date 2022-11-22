選戰進入最後倒數，藍營分化耳語不斷，國民黨新竹市議會黨團22日開記者會，針對新竹市議會副議長余邦彥的聲明，黨團總召陳治雄表示，余邦彥支持高虹安的行為是誤判，以為可以和綠營對決，卻已造成基層強烈反彈，他強調黨團與黨中央立場態度一致堅定，唯一支持林耕仁，立場自始至終從未改變。

今記者會上，包括陳治雄、市議員黃美慧、鍾淑英、陳慶齡、張祖琰、吳青山、蕭志潔、黃文政、段孝芳、顏政德、前議長鄭成光，議員參選人徐美惠、吳旭豐、張文興，鄭正鈐辦公室副主任李啟輝、何志勇辦公室主任黃兆勇及前新竹市長林政則、童勝男也出席，眾人齊喊「團結新竹人，搶救林耕仁」口號，表達決心。

陳治雄指出，余邦彥支持高虹安是誤判，以為可以和綠營對決，且已造成基層黨團和市民強烈反彈，可以說是「炸鍋」，因此黨團發表嚴正聲明，絕對不能接受余邦彥的行為，並堅定支持林耕仁，從一而終，不會改變。

陳治雄說，林耕仁自被提名後以嚴謹態度，對打弊興利提出有見地的建議，包含棒球場、將軍村等弊端，更對新竹發展提出8大願景，他認為新竹市還是藍綠對決，白營在新竹是「無根浮萍」，最後下架綠營的人選絕對是林耕仁，黨團對此強烈支持。

針對藍營是否分裂？陳治雄說，分裂會有一點，但所有黨籍議員和新人參選人都非常堅定，他認為近日消息反而激勵不想投票的黨員和市民，議員們也都接到電話，對於副議長言行有強烈反彈，他相信「危機是轉機」，更讓泛藍選民更加團結，票一定回流。

至於議長許修睿今為何沒出席，陳治雄則說，議長臨時有事，不去做揣測，是否對副議長祭出黨紀，則由黨中央決定。陳治雄強調，國民黨團今出席不只是過半，還是「絕對多數」，議員們除了表達個人參選態度，也堅決支持林耕仁。