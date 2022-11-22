新北市土城區員林里的老舊住宅區，過去遇雨即淹，里長蔡黃地結合市議員林金結透過市府下鄉行動治理會議反映，林金結再持續追蹤，將當地雨水道進行分流整治，終解決淹水之苦。陳姓居民指出，地方事務若有熟悉行程流程的民代協助督促市府，不但效率提升，也能事半功倍；林金結則呼籲議員不分黨派，善用行動治理及自己權職，做好為民服務。

土城區員林里老舊住宅區，過去動輒遇雨即淹。（新北市議員林金結服務處提供相片）

員林里長蔡黃地表示，新北市長侯友宜上任後推動行動治理，除了就29個行政區分區與1032位里長座談外，也要求各局處首長要聽進里長的聲音，展現府、區共治的模式。但有時局處未能完全理解里長的建議或事後落實度不一，此時就需要熟悉法規的議員扮演官員與里長間的溝通協調平台，督促市府把市政做得更好，接地氣又熟悉行政流程的資深議員林金結，就稱職地扮演這個角色。

林金結服務處說，土城區員林街與中央路附近的50年老舊住宅，只要有強降雨就會發生淹水的情形，林金結與里長蔡黃地這幾年數度冒著風雨、挽起褲管走過淹水之處協求解決之道，兩人看見家被淹水的老奶奶，望屋興嘆的表情，都深深印在腦海中。

經林金結與蔡黃地持續追查、細究原因後發現，若沒有做分流系統的工程，可能難解淹水之苦，因為舊社區幾十年之前規劃的邊溝，已經無法容受50年後的氣候變遷即時性暴雨，唯有藉著周邊新大樓的興建，利用新住宅較大又深的邊溝，做看不見的底下分流整治工程，把舊社區的地面水、暴雨水量導引到新邊溝，讓地面水瞬間的分流，才能一起降低新舊住宅區淹水的情形。

林金結指出，蔡黃地里長和他在行動治理會議反應後，他接續協調市府、建商施作分流的系統工程，且持續2年的追蹤後效，並經中度颱風軒嵐諾及幾次午後強降雨的瞬間暴雨檢驗，員林街與中央路原本會淹水的地方，不再飽受淹水之苦。

他說，此外，前幾年三峽區的山區有座橋斷了，導致民眾交通受阻，安坑里長李秋維非常著急奔走，他也積極協助，將配合款指定用途，協助局處整合，盡力滿足市民的需求。

林金結說，市府行動治理可直接與里長溝通，當面聽取建言及需求，是侯團隊接地氣的重要原因，由於市政項目萬端經緯，確實需要議員從中溝通、協助追蹤；他希望下屆66席新北市議員能不分黨派，都善用行動治理會議及發揮議員職權，一起服務市民，讓家園更好。