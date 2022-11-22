出社會工作後，賺錢不易，所以做好理財儲蓄非常重要，而且存錢需要趁早，即使正逢走好運，八方來財，也要未雨綢繆，以防將來財運下滑，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖兔、生肖龍、生肖虎、生肖狗需要積極存錢，如果一貫的讓錢財多出少進，在未來碰到困境時，才不會受到局勢波動影響。

▍生肖兔：出手闊綽，荷包消瘦。

年底前異地求財多平順，獎金、收入數字漂亮，同時花錢也很盡興，但如果不做好理財規劃，在未來財運將會開始走下坡，進財減緩，支出增多，與其不停壓縮開支、節儉度日，不如從現在起就好好存錢，平時做好錢財規劃，定期存款，節省下來的錢財將會是一筆不小數目。如此一來，才不會受運勢波動影響。

▍生肖龍：賭性作崇，破財之象。

年底前錢財常常逢喜，紅利、金援頗多，不用為錢財憂心，然而在未來財運起伏會變大，若太過投機，把大筆錢財用於投資理財，想因此狠賺一筆，多會遭遇肉包子打狗的情形，錢財多出少進，有破財之象。應從現在起就積極存錢，投資與消費力求理性，將一切非必要開支轉為儲蓄，當未來陷入財運下滑的困境時，方能順利度過。

▍生肖虎：高利誘惑，陷阱頗多。

年底前收入穩定，只要踏實工作，錢財不愁，但是在未來財運動盪，易因冒險投資理財或經受不住高額利潤誘惑而投機，錢財虧損機率非常高，所以若要保證之後有存款，就要堅持住，看牢荷包，對於投資理財請時時保持清醒，太容易賺的錢大多是陷阱。

▍生肖狗：粗心大意，錢財易失。

年底前財運亨通，易因對數字敏感而常有樂觀收入，在未來也有不錯的進財機會，不缺財源，只因出門在外容易忘事，粗心損財的機率頗高，需注意丟失隨身攜帶的貴重物品，錢財勿露白，理性花錢，除了保管好錢財，還要養成存錢的習慣，應對變故才更有底氣。