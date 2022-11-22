尋求連任的台中市長盧秀燕宣布，11月25日晚上7時將於北屯區太原路、和順路口（原太原夜市）舉辦選前之夜大造勢。盧強調，不論遇到「百年大疫」、「百年大旱」，台中都沒有停下發展的腳步，不僅「建設更多、舉債變少」，更做到「中央評比11項經濟指標全國第一」、「多項評比全國最宜居、最幸福的城市」；她努力守護台中市民，也盼市民朋友也可以一起來守護她。

盧秀燕今（22）日在臉書發文表示，4年來，他們日以繼夜地拚，因為他們看見台中發展的潛力，因為他們知道台中還能更好，因為台中就是大家的家，所以不論遇到「百年大疫」、「百年大旱」，台中沒有停下發展的腳步，市府做到「建設更多、舉債變少」、做到「中央評比11項經濟指標全國第一」、做到「多項評比全國最宜居、最幸福的城市」，這就是他們守護台中的決心。

盧秀燕喊話，11月25日選前之夜，她要拜託所有的市民朋友，為秀燕站出來，為台中站出來，大家一起再次約定「守護台中」，「11月26日投票日，我要拜託所有的市民朋友，決定台中的未來、決定自己的未來，出門投票『守護盧秀燕』。」

選前之夜活動資訊如下：

地點：北屯區太原路、和順路口（原太原夜市）

時間：11／25（五） 19：00 大集結