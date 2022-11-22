德國一家主要產業和商業團體周一對政府發出呼籲，應協助產業在中國以外建立多元化的貿易關係。
德國工商會(DIHK)周一表示，最近路透揭露的一份政府草案，包括對中國的投資進行壓力測試，以及更嚴格的審查，此都會給企業帶來更多商業行政負擔。
DIHK的外貿事務主管Volker Treier說，目前聽到有關政府對中國的戰略，都是極度防禦性的。「目前缺乏建立永續經濟關係的獎勵戰略，特別是在亞太地區，以避免單方面的依賴」。
德國一名官員指出，俄烏戰爭的爆發，突顯出德國經濟過於依賴俄羅斯能源，這場戰爭也促使德國重新檢視與中國的關係。
根據Rhodium的一份調查，在2018~2021年期間，僅四家企業，賓士、福斯集團、BMW和巴斯夫(BASF)，就占歐洲對華投資總額的3分之1。
福斯和巴斯夫拒絕對該新聞提出評論。賓士則表示，該公司的任務就是供應鏈的多元化，需要歐洲建立原物料、電池的積極產業政策。BMW則指出，公司在歐洲和美洲的投資與在中國一樣多，並將繼續追求未來開拓新的銷售市場。
同樣是化工大廠的默克(Merck KGaA)表示，在中國的工廠主要是服務中國客戶，公司在中國的投資包括在無錫建立一個實驗室設備生產基地。
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