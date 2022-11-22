儘管近年大陸和澳洲的關係惡化，但從澳洲進口的小麥今年卻創新高。根據彭博近日報導，測算今年前10個月澳洲所出口小麥，佔大陸小麥總進口量的63％，遠高於2021年全年28％與2020年的15％。

如按噸數計，今年1月至10月大陸從澳洲進口的小麥年增長逾1倍，來到497萬噸。這也是2004年以來的最高水平。

據新加坡聯合早報報導，當前由於主產區天氣惡劣，且烏克蘭戰爭阻礙黑海糧倉出口，全球小麥供應受到制約。因此，在中澳關係紛爭惡化之際，兩國貿易的蓬勃發展顯得尤為突出。

澳洲因2020年調查新冠病毒起源的激怒大陸，導致兩國關係急轉直下。大陸也針對澳洲商品從煤炭到大麥、龍蝦和葡萄酒等在內採取懲罰性貿易限制。

但上週澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與大陸國家主席習近平實現2019年以來首次兩國領導人面對面會晤後，讓緊張關係有所解凍。近年即使存在貿易限制，大陸仍是澳洲最大出口市場，佔總出貨的1／3以上。