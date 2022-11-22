台中市長候選人蔡其昌22日前往東勢掃街，針對台中市長盧秀燕昨晚稱「真心覺得（蔡）不必辭職」。蔡其昌表示，他過去在中央爭取幾百億預算，中科二期、國際會展中心進度都是0，他拚再多經費，盧不願配合，還是做不了事情。市府指出，中科二期等建設，都須與中央合力推動，市府均全力以赴加速進行，盼蔡副院長在中央協助發聲，一起讓台中更好，才是市民之福。

市長盧秀燕昨晚針對蔡其昌辭不辭職發表看法，她稱「真心覺得不必辭職」，蔡應繼續留在立院替台中發聲，她則在台中打拚市政，這是兩全其美的方法，也是對台中市最好的安排。

對此，蔡其昌表示，過去他爭取中科二期幾百億的預算，以及國際會展中心也爭取了40多億的經費給盧市長，這些建設現在的進度都是0，他從中央爭取再多的經費，中央都願意協助台中，例如山手線、海線鐵路雙軌高架，這些中央都同意提供經費，但市府依然沒有進度，甚至不願意出錢，市府怠惰，令人搖頭，這不是台中市民所要的。

蔡英文總統今晚將第11度來台中相挺，副總統也來到豐原，是不是要訴求山線大團結？蔡其昌指出，蔡總統對跟賴副總統對台中的選情很關心，都希望台中好，有一個好市長，不只是對蔡其昌，也希望台中的議員能夠全壘打，包括今天自己來到東勢跟民進黨唯一提名的蔡成圭議員一起車隊掃街，這都代表著中央希望選出一個有執行力，能夠把中央的美意、要挺能落實台中預算的市長，否則台中的大建設停擺，台中沒有辦法進步。

市府指出，市長盧秀燕上任後，秉持「開不了工的開工、完不了工的完工」原則，將多項過去延宕的市政建設向前推進，並有突破性發展，舉例如捷運綠線通車、大智路打通、市政路一期開工、東豐快速道路復工，台中綠美圖、台中國際會展中心開工等，有關外界關心中科二期、會展中心西側展覽館及山海環線等建設，都須與中央合力推動，相關作業市府均全力以赴加速進行，盼立法院副院長蔡其昌在中央能協助發聲，一起讓台中更好，才是市民之福。

經濟發展局表示，台中國際會展中心西側，由市府全額出資88億元興建，終於在2019年3月動工，已在今年7月上梁，進度已達5成，預計2025年完工啟用。至於會展中心西側部分，西側由市府出土地，經濟部出資42億元委託市府興建，採設定地上權70年給經濟部，目前中央國貿局綜合評估報告尚在修正階段，該案須由國貿局送行政院核定後，才可由市府啟動後續興建事宜，市府將配合中央進程開發。

交通局指出，山海環線包含山線高架延伸烏日、海線雙軌暨部分高架化及甲后線，其中海線規劃大甲、清水、沙鹿共3座高架化車站，沙鹿車站以南至追分車站則採平面雙軌化。盧市長任內已提送6次修正報告至交通部審查，今年10月13日再次提送修正報告，並將積極配合中央審查加速計畫進程，爭取儘快核定。

有關台中科學園區第二期擴建供台積電設廠計畫，都發局提到，都市計畫變更草案面積為94.62公頃，計畫內容主要為55.54公頃的園區事業專用區，並規畫39.08公頃的公共設施用地，包括公園、綠地、變電所用地、自來水事業用地、環保設施用地及道路用地等(公共設施設佔計畫面積為41.3％)，後續作業均持續進行中。