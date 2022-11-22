汪小菲昨(21)日，在微博更新一連串貼文，爆氣開罵。他指出會在今日飛往台灣處理500萬生活費一事。對此，許多網友們密切吃瓜(看好戲)。紛紛留言指出何時會到台灣。另外，大陸狗仔「江小宴」前去機場堵人，表示他支持汪小菲「要將床墊帶回來。」

今日稍早，汪小菲傳出將搭乘下午1點55分的班機，自北京機場搭機，預計下午5:15分抵達桃園機場，並且走寰宇商務通關。

對此大陸不少知名博主諸如「推理君江小宴」、「攝影劉大錘」便表示要去機場堵人，並且開啟直播。江小宴在直播內容中提到汪小菲此前發表要去台北的貼文，表示「我相信他會來，不可能（不去台北）」、「如果不去昨天發那麼多東西幹嘛呢」、「他一個大老爺子，難道還會怕了不成。」

豈料，自截稿前，在直播鏡頭中可見到長榮航空在機場的辦理櫃台前，汪小菲仍未現身。此外，狗仔也提到在機場的各大出入口、VIP通道都有他們的人在守著，只要汪小菲一出現在機場，一定會被發現。而如今都未發現他的身影，較大的可能是他沒有來到機場，直言「對汪小菲很失望，浪費他不少時間。」並且指出「汪小菲應該是因為母親張蘭的原因而不敢來。她怕汪小菲在台灣被欺負。」而不少在直播間的網友也熱烈留言回應，表示「汪小菲人呢」、「他只要出現，我買一箱支持」、「感覺現在對錯已經不重要了，只是為了爭一口氣」、「不會進去了沒拍到吧」、「到底去沒去啊，飛機都要起飛了。」

事實上，在飛機起飛前的一段時間，網路上曾劉傳出汪小菲在櫃台前辦理登機的照片。然而，沒過多久便遭到否認，指出那張照片是汪小菲在今年三月被拍到的，並非現在。