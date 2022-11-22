陳昊森（左）則飾演隋棠兒子Jason。（双喜提供）

電影《詐團圓》前導海報曝光藏玄機。（双喜提供）

2023年賀歲片《詐團圓》由3度拍攝賀歲電影的葉天倫執導，全片眾星雲集，聚集金馬影后陳淑芳、隋棠、陳昊森、邰智源、謝瓊煖、嘻哈歌手屁孩（林政融）、盧以恩、林子熙、藍鈞天、鍾承翰等人，堪稱近年來卡司最豪華的國片之一，更被喻為是賀歲團圓最應景的「佛跳牆系卡司」。

22日釋出前導預告跟海報，前導海報上罕見地讓9位主演全數背向鏡頭，讓人猜不透其真正的意圖，「家人手牽手，背後留一手」搭配上每個家族成員背後分別手握陶碗、骰盅、撲克牌、美金、印鑑、機密文件、湯勺與號碼牌等「關鍵物」似乎代表著每人各自的計謀，鈔票滿天飛的畫面，更暗示著這一切跟「錢」絕對脫不了關係。

前導預告搶先滿足影迷的眼球，推出陳淑芳、隋棠、謝瓊煖3位實力派女演員高手過招，上演心機大鬥法，眼神跟肢體渾身是戲，笑裡藏刀讓人發毛，各自有算計；故事從隋棠與陳昊森兩人令人眼花瞭亂的魔術技倆起頭，實際年齡只相差16歲的兩人在片中飾演一對靠著詐術維生的「高顏值母子」，兩人寄生在台灣上流大家族裡，在暗處中觀察所有人的一舉一動，準備大撈油水。

《詐團圓》結合「詐術」、「計中計」、「豪門鬥爭」、「婆媳跟母女過招」等元素，宛若台版《瞞天過海》、《瘋狂亞洲富豪》、《寄生上流》絕對讓觀眾很過癮，是2023農曆年最有看頭的賀歲片之一。電影明年1月20日上映。