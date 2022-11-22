正在柬埔寨出席第9屆東協防長擴大會議的大陸國務委員兼國防部長魏鳳和22日應約與美國國防部長奧斯丁舉行會談。魏鳳和強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。

魏鳳和表示，台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，任何外部勢力都無權插手干涉，強調中國軍隊有骨氣、有底氣，有信心、有能力堅決維護祖國統一。

魏鳳和也表示，中美元首在G20峰會上舉行會談，達成一系列重要共識，為中美關係發展指明了方向。他說，當前中美關係面臨的局面，責任在美方不在中方。中方重視發展兩國兩軍關係，但美方必須尊重中方的核心利益。希望美方說到做到、信守承諾，把兩國元首共識真正落到實處，採取理智務實對華政策，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

根據鳳凰網報導，會談時中美雙方都認為，兩軍應認真落實兩國元首達成的重要共識，保持溝通接觸，加強危機管控，努力維護地區的安全穩定，並就國際和地區形勢、烏克蘭危機、南海和朝鮮半島問題等交換意見。