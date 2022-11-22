國產(2504)南港大型開發案今(22)日舉行動土典禮，董事長徐蘭英說，雖然房地產市場有雜音傳出，不過，公司的訂單來自都更危老、科技廠房並沒有什麼影響，明年營運持續看好。

國產前3季本業及業外都亮麗，推升合併稅後淨利達到35.57億元，EPS 2.94元，創史上同期最高紀錄，毛利率已連2季守穩20%。徐蘭英說，目前毛利率的水準可望維持。

近期預售屋市場買氣不振，徐蘭英說，雖然房市有些低迷，不過，都更危老需求度仍在高檔，台商回流、半導體科技廠在台投資已成趨勢，預期明年度營運仍可維持。

國產看好政府持續在國內進行重大基礎建設，各地方政府也重視科技園區開發，公共工程的需求也仍看好。徐蘭英指出，後年的景氣變化現在還未明朗，公司3個月就會檢討一次策略，以便隨時掌握市場變化，有利營運的彈性。

國產已投入7、8億元發展碳礦化技術，是全台唯一的預拌混凝土廠商，徐蘭英指出，公司發展綠混凝土產品、碳盤查認證、以及與加拿大商Carbon Cure合作碳礦化技術等，其中，碳礦化技術已有一座混凝土產投入，盼以碳捕捉技術減少碳排放，與客戶一起達成企業社會責任與環境永續發展，未來目標1年內完成相關認證，並在全台28座廠內全數投入相關技術，減少碳排放。