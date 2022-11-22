指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今新增的死亡個案，有多達37位有慢性病、17位沒打滿三劑疫苗；整體死亡病例1萬3000多例中，有9成具有慢性病史、6成6沒打滿三劑疫苗、9成以上是60歲以上長者。

羅一鈞進一步說明，今新增2例較年輕死亡個案，第一名為20多歲男性，有先天疾病，曾接種四劑疫苗，屬於機構住民，於10月29日出現呼吸道症狀，當天即快篩陽性確診，隨後送往醫院就醫也安排住院，診斷為肺炎，但在住院照顧中不幸併發呼吸衰竭，於11月4日過世，死因為新冠合併呼吸衰竭。

另一例為30多歲男性，有慢性神經系統疾病，以及腦損傷病史，屬於長期臥床的個案，沒接種過疫苗，11月18日在家中被發現昏迷，緊急送醫後已無心跳呼吸，急診PCR陽性確診，當天即急救無效不幸過世，死因為新冠與腦損傷病史。

羅一鈞說，今天也新增一例兒童重症，為三歲男童，感染後發生肺炎，個案無接種疫苗，於11月11日開始發燒、抽搐、嘔吐、痰多等症狀，本身有慢性神經系統疾病；11月14日被家人送急診，經檢查因有支氣管肺炎、新冠感染確診收住加護病房，隔離治療也使用過瑞德西韋以及非侵襲性的增壓呼吸器，但因仍有呼吸窘迫，仍持續在加護病房治療，目前病況已有好轉。