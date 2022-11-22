選戰進入最後衝刺階段！民進黨台北市長候選人陳時中競選總幹事吳思瑤宣布，11月25日晚間將在北平東路舉辦「勝選之夜」。陳時中競總雖已成功借下凱道路權，但吳思瑤表示，因國民黨取得凱道周邊道路路權，為了避免兩方支持者爆發衝突，因此決定在競選總部前舉辦。

民進黨台北市長候選人陳時中競選總部今宣布選前之夜規劃，令人意外的是，原先雖已成功借下凱道路權，但是將「借而不用」；總幹事吳思瑤表示，晚會將於北平東路、競選總部前舉行，歡迎「阿中同路人」擠爆；為何沒選在凱道？她表示，因為國民黨取得周邊道路路權，為了避免雙方支持者衝突。

至於當晚出席的重量級政治人物，吳思瑤說，包括蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁等人；至於為何沒有副總統賴清德？她說，賴副總統與蔡總統分工，賴副顧守中台灣。

吳思瑤指出，「最後一哩路，我們一起走」選前之夜晚會將在陳時中競總前的北平東路登場，預計18時30分開放進場，19時正式開始。

吳思瑤說，陳時中陣營雖然成功借下凱道，但考量周遭的腹地、主要幹道是由國民黨取得路權，在選舉最後階段，有責任要避免安全疑慮、雙方支持者衝突，所以就選擇同樣合法租借的競總前。

她說，這也是蔡英文勝選總統的福地，希望所有支持者一同擠爆會場，給予陳時中最大的支持。