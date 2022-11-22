近年來交通部宣導高齡者交通死亡事故，已有初步成效。不過高齡者仍占全體交通事故死亡人數的4成，且高齡者騎機車死亡，約占高齡者交通事故死亡人數的5成8，而行人死亡約有6成5是高齡者。

交通部今（22）日下午舉辦「111年度『路老師』頒獎授證典禮」，由交通部長王國材頒發路老師「年度貢獻獎」、「年度金質獎」、「年度銀質獎」、「偏鄉服務獎」獎項共36名、授證合格「路老師」176名。本年度「路老師」已宣講2258場次、6萬4612人次，希望共同建構「零死亡、零重傷」的交通安全環境。

交通部表示，近年來國內高齡人口逐年成長，去年高齡人口數較上一年度上升10.53％，每十萬高齡者交通事故死亡人數減少5.51人，降幅15.9％；且今年1至8月每十萬高齡者交通事故死亡人數，有一半縣市下降，顯示已有初步成效。

不過，高齡者仍占全體交通事故死亡人數的4成，其中，高齡者騎機車死亡，約占高齡者交通事故死亡人數的5成8，而行人死亡約有6成5是高齡者。

為改善高齡者交通安全，交通部自2011年起開辦志工培訓宣講計畫「路老師」。今年路老師的宣講重點是「駕駛在非號誌路口的優先權宣導」、「行人應走行人穿越設施」；同時針對造成高齡用路人交通事故高風險行為，如「未依規定兩段式左轉」、「直接左轉彎」、「違規穿越道路」、「穿越道路未注意來車」、「未正確使用電動代步器」，以教學影片輔助宣講，提醒長輩身心功能退化影響駕駛能力的觀念，並提高道路交通應變能力。

王國材強調，雖然這2年疫情肆虐，「路老師」仍持續秉持服務熱忱。面對台灣高齡人口快速成長，高齡交通事故死傷持續攀升，「路老師」的功能與角色益加重要。他期勉每一位「路老師」竭盡所能推動友善的高齡者交通安全文化，守護長輩交通安全。

來自澎湖的「路老師」陳夢婷說，她的動力來自家人的支持，孩子也陪她擔任小小「路老師」，並以「你必須先開始才會有機會厲害」的座右銘自我激勵，獲得了今年的金質獎。今年有6位路老師同時獲得雙料獎項。