台北市議員候選人張榮法，指控日前被民進黨台北市長候選人陳時中競選團隊的人員圍毆到住院，今上午在前立委謝啟大及多位支持者陪同下到台北地檢署提告陳時中及10名動手的人士涉嫌傷害、妨害自由、妨害選舉等罪；陳時中競總發言人林聿禪嚴正澄清，團隊沒有任何一人有接觸、包圍甚至毆打張榮法，指控完全不是事實，競總保留法律追訴權，呼籲張榮法勿再造謠炒作新聞。

林聿禪表示，當日下午前往雙和黃昏市場拜票，張榮法曾一度朝陳時中團隊喊話，但團隊繼續向其他民眾拜票，與張榮法並無接觸，絕對沒有、也不可能有包圍、毆打張榮法，請勿再錯誤指涉。

陳時中競總今發聲明稿還原當天情形，當日下午前往雙和黃昏市場拜票，張榮法曾一度朝陳時中團隊喊話，但團隊繼續向其他民眾拜票，與張榮法並無接觸，而是當地警方對張榮法進行攔阻勸導。

陳時中競總表示，團隊絕對沒有、也不可能有包圍、毆打張榮法之情事。陳時中競總將對此保留法律追訴權，呼籲張榮法適可而止，勿再抹黑造謠、炒新聞進行選舉奧步！

提告過程中，張榮法的宣傳車一直在博愛特區內的台北地檢署大門前大聲放送「民進黨不倒，台灣不會好」，並痛批「陳時中是傷害案共犯，不配選台北市長」，嗆聲要「提告告死陳時中」。