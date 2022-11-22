清水車站主梁及底板21日晚間吊裝完成。（台中市府提供）

台中市清水區清水車站無後站設計，造成前、後站往來居民皆須繞路遠行，也阻礙後站地區發展，議長張清照努力爭取多年，獲市府編列近8000多萬元經費興建，天橋橋體工程昨夜順利吊掛安裝完成，預計明年1月完工，2、3月開放通行。

清水火車站前後站的連通，對地方影響非常重大，以前只有前站，後站居民搭車得要繞行，步行要25分鐘，開車也得8分鐘，每天交通尖峰時間站前都大塞車，交通打結。里長和里民反映很多年，但卡在經費籌措，再加上要跨越火車站鐵軌，有土地與高壓電的問題，工程很困難。

張清照指出，目前各項公共工程因缺工缺料，進行困難，但市府體恤清水火車站跨站天橋對民眾的重要，優先完工，非常感謝。未來跨站天橋通車，前後站步行縮短到只要3分鐘，最重要是大家不用塞車在前站動彈不得，後站地區也因打通後得以發展繁榮。

建設局長陳大田指出，為了把民眾不便減到最小，且不影響火車班次，現場只做橋墩工程，跨站橋體則在工廠施做，再進行組裝。昨天半夜，在台電配合斷電之下，工程人員將橋體組裝，再進行吊掛，終於順利完成，會盡快完成執照申請與驗收，讓火車站跨站天橋早一點開放通行，讓民眾更便利。