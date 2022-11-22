幫女兒找家教，也幫自己找床伴？一名女大生某日半夜收到前家教學生父親的訊息，對方說「明天上課嗎？襯衫裡面一樣穿上次那套喔」，接著又傳一張蕾絲性感內衣照，女大生發現對方訊息說的名字不是她，傻眼回「…」，對方趕緊稱傳錯人了，「Sorry剛要傳給另一位老師」。

該女大生在Dcard發文，她日前半夜在滑手機時，手機LINE上突然跳出訊息通知，是他先前曾家教過的學生父親，對方開頭就說「XX老師，明天…」，她當下發現名字不是她，直覺對方傳錯對象，但後來對方又傳訊息「明天上課嗎？襯衫裡面一樣穿上次那套喔」，並附上一張性感情趣內衣照。

該張照片是一名女子身穿整套蕾絲內衣和褲襪，原PO當下回覆「…」，對方則馬上收回訊息，並說「抱歉，我傳錯了，Sorry剛要傳給另一位老師」，原PO事後傻眼PO文「原來是另一位老師的額外收入啊」，她後來把對方封鎖，稱當初該名父親因為要求不太合理，她才離開家教學生，否則她也可能被伸狼爪。

其他網友留言「你誤會了！那是他跟他老婆角色扮演啦！情趣情趣」、「幫兒女找家教，幫自己找砲友」、「這個爸爸好噁有家室還這樣」、「傳給他老婆」、「見證婚外情，那男的家人好可憐」、「怎麼可能過了兩分鐘沒發現，太假了吧」、「真羨慕有這種家教老師可以上課」、「地方的爸爸需要再教育」。