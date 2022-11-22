民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今（22）日在臉書發文，呼籲為了孩子的未來與苗栗的發展，鄉親們要勇敢站出來，也拜託鄉親們給他一個機會，讓苗栗換人換黨做做看，終結地方黑金、打破派系黑箱、擺脫財政黑洞。

徐定禎表示，這陣子有許多鄉親都來向他表達對於苗栗未來的憂慮，擔心在黑金統治下，苗栗的下一代無法有好的成長環境，而每聽到一次鄉親的擔憂，自己就會難過一次。徐定禎也痛批，苗栗的鄉親純樸善良，縣府卻被搞到破產，「負債累累、建設停滯、福利縮水，連公務員薪水都發不出來！」並且認為，苗栗絕對要改變！

徐定禎直言，這場選戰不是藍綠之爭，而是黑白與是非之爭。他喊話，黑金勢力靠著踐踏苗栗的土地發財，鄉親民心思變，因此要請大家站出來，用手中的選票團結改變的力量，一起拒絕黑道、守護下一代，搶救苗栗的未來。

許多網友也紛紛留言聲援徐定禎，留言寫道「支持您，苗栗要翻轉」、「祝高票當選」、「苗栗人拚一次，加油」、「一定要翻轉苗栗」、「加油，改變苗栗國」。