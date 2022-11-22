藝人徐熙媛（大S）近日指控前夫汪小菲未履行離婚協議，從今年3月起就沒有支付生活費，累積逾500萬元，令汪小菲暴氣地在微博發文，多篇文章都使用「別逼逼」一詞，讓許多台灣網友看了一頭霧水，大陸網友表示，「逼逼」有不停地囉嗦、說話很討人厭的意思。

汪小菲昨（21）日在微博一連發了23篇文，貼文幾乎都有用到「別逼逼」一詞，如「你不弄我就别逼逼，把我逼逼急了」、「别逼逼了，我就問你，把孩子接回北京過寒假行不行吧。一天逼逼那麼多話！」、「等我明天回去，再逼逼，見面說」、「你再逼逼，再逼逼把你家這點噁心事兒全說出來好嗎？」、「非讓我把話說絕了？你别逼逼了行嗎？」

「逼逼」一詞令不少台灣網友看得一頭霧水，在PTT掀起討論，「汪小菲在逼逼什麼？」、「有人知道逼逼是什麼嗎？」、「他好幾篇都有打逼逼欸」、「「只想知道逼逼是什麼」。

據大陸《知呼》網站顯示，「逼逼」也可以寫成「BB」，是大陸北方方言「叨逼叨逼」演化而來的詞彙，有不停地囉唆、說話讓人感覺討厭、要他人不要瞎扯的意思。大陸網友認為「逼逼」是粗魯的用語，在熟識的朋友間使用，比較像調侃、開玩笑；若是對不熟的人說，就有罵人的意味，顯現汪小菲非常憤怒。