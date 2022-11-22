九合一選舉進入倒數，各陣營使出渾身解數搶票，國民黨台北市前議員羅智強分析桃園市長選情認為，現任市長鄭文燦的政績最近頻被爆料出包，民進黨找的接班人也一直有問題出現，從基本格局來判斷民進黨的狀況可能不好，但因民進黨很會選舉，所以話不能說死；至於被問到國民黨整合好了沒，他則開玩笑自嘲「我都成全了，有什麼好不整合的呢！」

羅智強今（22）日在Yahoo TV節目《鄉民大會》討論九合一選舉選情，主持人郭子乾詢問，民進黨大打政績牌，要讓桃園市長候選人鄭運鵬延續鄭文燦的5星光榮，想知道國民黨到底整合好了沒？羅聽完後一邊哈哈大笑，一邊開玩笑自嘲說「國民黨整合好了沒？看一個人就知道整合完了，就是羅智強，我都成全了，有什麼好不整合的呢！」

「桃園的局面可以分為2部分。」羅智強指出，第1是鄭文燦的公共建設政績近日頻頻被爆料出包，他將之歸納為「天地水火」4大包，分別是蓋完不久就坍塌的八德運動中心天花板、平鎮地下停車場崩塌、楊梅有區公所遇大雨竟水上漂及蘆竹美福倉儲大火；第2則是找來的接班人不是「抄人堅」就是「中國鵬」，讓不少桃園民眾覺得民進黨到底把桃園人看做什麼。

「桃園我真的走得很徹底！」羅智強透露，他自己實際走桃園，看到了很多面向，讓他認為若從基本格局來看，民進黨的狀況應該不可能好，但他所認識的民進黨非常會打選戰，因此也無法將話說死，「民進黨這麼厲害，怎麼可能放給桃園倒？」