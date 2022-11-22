食藥署11月3日宣布高端疫苗保護力通過專家認可，緊急使用授權（EUA）得以延續，不過有專家透露，審查委員認為高端的樣本數太少，存有疑慮，疾管署才提出一份牛頭不對馬嘴的報告。指揮中心今日回應，是專家同意後才提出報告，不是臨時補件，至於報告的作法，也和其他國家一樣。

中華民國防疫學會理事長王任賢透露，3日舉行的審查會議，有委員對高端的資料有疑慮，認為樣本數太少，例如巴拉圭的試驗只有1000多人、醫學中心試驗雖有2萬人，但接種高端的人數不到100。在沒辦法之下，疾管署把一份牛頭不對馬嘴的疫苗保護力報告送進專家會議審查，完成報告的疾管署防疫人員兼時任補教名師深知，將隨訪時間拉長至30分鐘以後，死亡率數據就會回歸背景值，所有疫苗表現都會差不多。

對於委員有意見才送報告一事，指揮中心發言人莊人祥表示絕非事實，報導指出，委員對樣本數有意見，補資料才通過認證。他說明，一開始的時候，會議的主席就先請專家投票是否同意提某臨床單位數據分析、大數據分析的報告，專家同意後才提出，不是臨時補件。

莊人祥表示，王任賢醫師提出的計算方式，指的是接種疫苗後產生的副作用，或是不良事件的數據計算。我們計算疫苗保護效益，是打疫苗後，觀察14天後有無中重症、死亡，這在其他國家的作法也是一致的，這兩種方式不應該混為一談。該報告是疾管署的同仁完成，依照我們的方式分析，都是依照正規方式分析，沒有外面人士的協助。

對於審查委員14人，指揮官王必勝表示，沒有規定要揭露名單，我們詢問了委員，也尊重委員。選舉前的政治氛圍，獵物、肉搜、騷擾等，專家沒有辦法接受這些事情，我敢說這些事情會發生，這樣子我們會對不起委員。