香港一代女星嘉玲，自1953年考進「嶺光公司」演員訓練班後，憑著亮麗外表與高貴氣質在1955年拍攝第一部電影《三妻奇案》後便備受矚目，也曾與知名男星謝賢合作過不少電影，是50、60年代相當知名的粵語片女演員。但近日卻傳出她在昨（21）日於睡夢中過世，享壽87歲。

本名何佩英的嘉玲，過去曾拍攝超過60部港劇，包括《花花公子》、《英雄本色》、《人海奇花》等，紅極一時，但她與泰國華僑姚武麟結婚後，便息影隨丈夫遷居曼谷，共同育有1子2女，她也因此歸化泰國籍，並擁有泰國名字「Patsy Wongsanguan」，但許多影迷仍對她印象深刻。不過，根據《東網》報導，嘉玲已在昨日半夜睡夢中過世，而她的乾女兒龐郭秀雲受訪時難過證實，自己是在昨日早上6、7點左右收到通知，照顧她的護士在半夜時發現她因「慢性阻塞性肺疾病」停止呼吸心跳。

龐郭秀雲透露，嘉玲這幾年的身體狀況一直不太好，兩人最後一次見面是在2019年的12月，因她與乾媽嘉玲以及乾爹姚武麟都是12月生日，因此當時特別飛到泰國與他們一同慶生，但後來疫情爆發後就沒辦法見面，原本打算今年12月再飛到泰國探望他們，沒想到嘉玲先走一步，讓她感慨表示「這件事讓我更珍惜現在，更加積極做想做的事情，年齡只是一個號碼，每個人都可以過得充實，掛念誰就打電話多見面，不要想時間還多着，要好好珍惜身邊的人和事。」她甚至還製作的短片紀念嘉玲的傳奇一生。

嘉玲的乾女兒郭秀雲(右一)曾特別飛到泰國替他們慶生。（圖／取自東網）