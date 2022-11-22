台積電(2330)回神，大盤攻克半年線。台股今早在國際市場偏空、台積電續開低下，再開低約35點、為14404.08點，盤初受電子權值軍團拖累，加上昨日強勢的生醫、矽智財回落，指數一探低至14371.09點，惟航太、軍工等概念股走強，加上台積電10：00過後回神翻紅，拉抬半導體、電金指數隨之走高，櫃買市場率先翻紅，隨後台積電牽手大盤一路重回5日線上，尾盤買單拉抬聯電、台勝科、和大、中磊、愛普*，終場集中市場收14542.20點，成功站上半年線，漲92.81點，總成交值增至1903.62億元，櫃買市場收182.83點，跌0.54點，總成交值640.33億元。

PGIM保德信金滿意基金經理人廖炳焜表示，這波台股快速反彈不僅扭轉8月空頭格局，也同步突破3月的下降趨勢線，由於市場目前預期聯準會12月僅升息兩碼，有助多方表現，只要類股持續接棒輪漲，指數有望維持高檔震盪，甚至朝萬五大關挺進。

廖炳焜認為，從技術面來看，台股確實已脫離之前的底部區，且類股輪漲鮮明，目前選股可朝中國手機相關、光通訊、光學、伺服器、生技等方向，另外，至年底前可開始留意中小型股的上漲契機。

廖炳焜說，短期來看，由於近期美元走弱，加上市場正消化聯準會放緩升息預期，且指標股晶圓龍頭大廠受到外資加持，預期台股短期內呈現偏多走勢，再者，台股短線受到國內選舉偏多氣氛的買盤增強外，另外巴菲特布局股晶圓龍頭大廠的消息也讓多方積極追價，若之後季線也翻揚往上，本週多方有望挑戰萬五之上機會高。

盤面上，台積電今天開低走高，收在491元，上漲1.87%；聯電(2330)今日開低收紅，漲幅0.99%；大立光(3008)挾著外資及投信偏多操作，股價收在2275元，上漲0.22%；軍工概念股強勢，寶一(8222)、精剛(1584)、和成(1810)等全數在聯袂收在漲停板；貨櫃三雄長榮(2603)及陽明(2609)收盤上漲2.03%、0.49%，僅萬海(2615)收低。

由籌碼面來看，昨日外資在現貨市場微幅賣超，在現貨市場減碼多單1000多口，整體淨多單留倉水位約1.1萬口。