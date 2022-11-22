確診者無法投票，國民黨台北市長候選人蔣萬安批衛福部長搶當大法官的工作，新北市長侯友宜今天被問到此事時表示，疫情政策底下他都尊重，最重要希望大家在沒確診狀況下，能夠投票、拉票跟催票，參與這場民主活動。

另有學者翁達瑞批侯友宜沒具體政績，侯友宜回應，歡迎大家來新北長住，可以問問新北市民，或在地深耕很久的里長、議員，包括三環六線逐漸實現、整體產業園區與三大軸心全部建構完畢，歡迎來到新北走走了解。