國際貨幣基金（IMF）公布的2023年全球經濟成長預估，由2.9％下調至2.7％，其中有9成國家遭下修，僅印度維持在6.1％的水準不變，在各大型經濟體中居冠，因內外部資金與各項強勁經濟數據，推動印度SENSEX指數11月中突破歷史高點，且10月外資組合淨投資（FPI）及當地共同基金雙雙淨流入。

根據摩根士丹利最新報告預估，印度2030年前將成為世界第三大經濟體，對照大陸過往成長軌跡，印度將不只複製其成長模式，甚至具備超越的潛力。瀚亞印度基金經理人林庭樟樂觀表示，印度經濟成長與大行情才剛開始，2023年經濟規模將達到4,000億美元，並於2028年達到5,000億美元，與大陸2007年至2011年成長路徑相似。但私消費將從目前2兆美元，10年內翻倍至4.5兆美元，約是大陸在2015年水準。

印度具備服務中心升級、金融數位化、能源轉型等三大轉型力量，將新印度經濟結構轉型提升，加上較大陸更加歡迎外資FDI，限制較少且透明度更高，持續吸引外資企業進駐。

林庭樟認為，短期觀察印度經濟數據強勁，製造業PMI持續高檔擴張、信貸年成長16％、GST稅收連續七個月超過1.4兆盧比，最新約73％的MSCI India公司公布7月至9月的財報，整體符合預期。資金面來看，外資10月恢復淨流入股市約1.86億美元，本地共同基金也淨流入9.45億美元，充沛資金同步推升股市。

隨著升息接近尾端，降息機會浮現，短期內對所有市場將是雨露均霑。林庭樟指出，新興市場中仍持續看好印度表現，因通膨數據僅略高於央行目標水準，及目前外資持股水位僅剩21.1％，為2012年來新低，預期未來回補空間仍大。

觀察瀚亞投信與ICICI保誠資產管理提供的印度溫度計指數，指標數據自上月110.3上升到本月的114.1，投資建議維持「股債平衡配置」。隨股市創新高，市場關注印度是否能持續上漲動能。印度當地資產管理公司ICICIPRU預期，就估值來看，印股雖然偏貴，但就人口紅利、宏觀經濟、健全的稅收、政府改革動能等面向，印度是大陸以外的布局首選。

林庭樟強調，若美國升息步調放緩，將有助於資金回流挹注印度及新興市場，新興市場貨幣貶值最糟糕的跌勢可能已經結束。搭配印度強健的基本面，股市更將展現如虎添翼的上漲動能。唯一需留意的是印度高強度增長與需求，可能使其通膨不易下降至央行目標水準。是否有更多或更長的升息動作，將為後市留意焦點，建議持續扣款持有印度基金，提前掌握印度長線行情。