曼谷APEC經濟領袖峰會剛剛落幕，我國經濟領袖代表張忠謀在會議中多次談到半導體供應鏈議題，也有多國領袖來邀請台積電前往當地設廠。政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任黃奎博指出，張忠謀代表我國元首參加四年來首次亞太經合會（APEC）實體的領袖峰會，駕輕就熟，多數媒體則忘了民進黨政府因中共壓力而無法如往例派遣卸任副總統出席的政治現實。

黃奎博認為，當美中科技戰升級，張忠謀身上的台積電光環，以及相關的電子供應鏈的討論，遮蔽了一些我國在APEC的優勢，可謂「一台（積電）遮三美」。

他舉例說，所謂讓世界看見台灣，似乎只剩下台積電的先進製程技術與專業代工優勢，像是中小企業融資與「以大帶小」策略、智慧或改良農業、數位醫療等足以為外人道的台灣經驗，這次就淹沒在台積電赴美設廠的政治口水之中。

黃奎博補充提到，在此次APEC峰會也發生了「一台（積電）遮三醜」，幫民進黨政府抵銷了一些應被究責之處，例如對於經貿自由化法規鬆綁的牛步化、能源政策與配置影響了綠色經濟及低碳等遏止氣候變遷的努力、疫苗研製與分配的失靈以至於從可能的提供國變成受援國等等。

有鑑於APEC的宣言與聲明並無法律約束力，再加上《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）、《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）已分別正式展開運作，黃奎博提醒政府應注意前述協定與合作建制對於亞太或印太區域經濟合作的影響，同時在APEC可能有若干角色或功能被取代時，集思廣益先備妥因應方案。