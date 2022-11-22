民進黨新北市長候選人林佳龍近日批新北歡樂耶誕城淪為庸俗化，新北市政府副發言人羅婉庭今反問林佳龍，你辦的花博是「光影藝術」，耶誕城卻稱「光害」，難道雙標就是你的文化素養嗎？虧損、賠償、停工就是你的「城市設計」？捷運山手線、八大轉運中心、水湳國際會展中心花鉅額規畫費或變更設計費，最終工程延宕，又中止快捷巴士害台中市府賠償近千萬、花毯節搬家、爵士樂節改名，這就是你示範的「城市裁縫師」？

羅婉庭表示，聽完林佳龍的言論，只證實了他連耶誕城都沒看過，就來選新北市長。因此，我們再度熱烈邀請林佳龍來觀賞耶誕光雕秀、逛逛德國耶誕市集，感受佳節氣氛。

羅婉庭強調，市府今年引進Disney＋主題3D雷射光雕投影秀，也首次將「北極光」搬進耶誕城，以雷射、煙霧機營造極光雲海特效，結合市府北面牆面妝點的冰晶雪花，每場光雕秀播映後更有夢幻的雪花紛飛，彷彿踏入冬季的奇幻之境，歡迎林佳龍來體驗。

羅婉庭指出，國外知名耶誕市集都有古老歷史，法國史特拉斯堡耶誕市集自1570年就開始舉辦，至今超過450年，聞名全球，難道林佳龍認為是千篇一律、了無新意嗎？歡樂耶誕城是新北市驕傲，孩子們從小到大累積的回憶，更是全台灣最盛大最受歡迎的節慶活動，且開辦12年以來主題每次都不同，「不可能連這個都不知道吧！？」

另針對林佳龍稱讚基隆漁港的改變，羅婉庭也表示，新北市從2019年推動嗨漁港計畫至今，已翻轉14處漁港，改變了過去髒亂惡臭的漁港印象，除了保障漁民作業安全，更讓旅客能從白天玩到夜晚，串聯自行車道、兼顧文化及親水風貌的淡一漁港、釣魚天堂草里漁港的咖啡驛站等，讓白天漁港有著各種不同的風貌，到了晚上，也啟動漁港夜經濟計畫，林佳龍竟然對此一無所知，實在沒看過這麼不用功又膚淺的候選人！

羅婉庭呼籲，任何人都別為了一時選舉，開口閉口就是對城市謾罵、抹黑，就請問林佳龍，29區是哪幾區、漁港有哪幾座、有哪些知名景點及特色？若選到今天還是答不出來，也只能稱你「新北外行人」。