桃園市議員候選人凌濤緊咬桃園市長鄭文燦助長炒地皮，22日再公布會議記錄爆鄭文燦喬捷運站址，新聞處長詹賀舜痛批凌濤又再一次看圖編故事、移花接木，強調新路定線當然要避開減少拆遷、維護居民權益，會議紀錄都已清楚說明，凌濤根本不了解軌道規畫，只會鬼話連篇，怒嗆：「不要只會掛搶救看板、到台北救選情，趕緊回地方勤跑基層才是上策！」重申講一次就告一次，諷刺這不是參加選秀比賽，蒐集五次提告也不會當選。

「沒有哪一塊土地可以直接變更為住宅區！」詹賀舜說，這句話很重要所以要重申三遍，直指「建德路至崁頂路新闢道路」定線，市府當然是要避開附近社區，以減少拆遷、維護居民權益，而GE01車站位置必須接近霄裡生活圈方向，以符合地方生活圈型態，這是地方主流意見，會議紀錄都已清楚說明，強調未來如果有都市計畫，第二階段還要區段徵收抽籤配地，計畫還在未定數，不會有圖利個別土地的問題，凌濤不懂裝懂，只想抹黑，斥凌濤只會在台北開記者會、當烏賊救選情，不肯跑基層，是競選最壞榜樣，重申只要講一次就告一次，以維護社會的正義底線。

詹賀舜指出，凌濤對於地方不瞭解，對於法律也不瞭解。他說，區段徵收與市地重劃是促進地方發展的重要方式，而區段徵收配餘地與市地重劃抵費地的標售，一方面要歸墊開發成本，二方面才是挹注市庫支持財政，這是歷任縣市長和各縣市首長都一樣的做法，連他的老板朱立倫當縣長也是一樣。鄭文燦上任後平均每年挹注市庫金額約55億元、2015至2021年間總計約397億元，這是落實開發利益歸公的精神。

詹賀舜表示，依照內政部公布最新房價負擔能力指標，桃園市房貸負擔率為31.50％、房價所得比約7.87倍，兩者皆是六都最低。抵費地的標售不是房價上漲的主因，通膨、工料雙漲等才是全國共同的挑戰。

詹賀舜也提到，升格前桃園市沒有任何社宅規畫，輸給其他各都，但鄭文燦上任後，編列超過40億元的住宅發展基金，也把重劃土地提供為社會住宅基地，桃園的社宅計畫才啟動。依照住盟的年度評比，桃園社宅進度比例是六都第三名，僅次於台北與台中，凌濤更應該去問侯友宜市長，新北市為何社宅不到三成。

詹賀舜說，桃園截至今年底總共約有4000戶完工，現在中路一號、中路二號、中路三號、中路四號、八德一號、八德二號、蘆竹一號、蘆竹二號、中壢一號、八德三號、平鎮一號等社宅皆已完工。市府第一階段預計推出31處社宅，第二階段則透過都計變更回饋、都更分回及農水署合作興辦等多元取得方式，預計規畫59處社會住宅，合計將陸續興建約1萬5000 戶。

詹賀舜直言，選舉進入最後一週，國民黨議員候選人每日一抹黑，顯示對手陣營缺乏政績的心虛表現，只會負面競選，缺乏對於桃園市真正的瞭解。