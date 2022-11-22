選戰進入倒數計時，本周末11月26日就要九合一投票，全國約有5到7萬名確診民眾無法出門投票，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天重申，確診者本來就不能外出吃飯、逛街，當然也就不能投票，他並拉韓國例子指出，韓國讓確診者投票最後發生混合排隊，有人昏倒，「顯示這件事情很困難」。

王必勝今天表示，中選會11月26日在各投票所設立防疫專用通道以及遮屏，將提供給因為投票出門當場發燒、有呼吸道症狀民眾使用，並強調，不是提供給新冠肺炎確診者使用，希望外界不要混淆。

中選會11月26日在各投票所設立防疫專用通道以及遮屏，將提供給因為投票出門當場發燒、有呼吸道症狀民眾使用。(指揮中心提供)

今天開始隔離的民眾就不能外出投票了，指揮中心統計，投票當日約有5~7萬名確診者，王必勝指出，今天是受到確診不能外出，導致無法投票的第一天，共有1萬8150人，比上周少約1%。

為何不能比照大考方式？王必勝表示，考試和選舉不同，這次參加大考的學生人數9萬8千人，可投票民眾有1930萬人，確診的考生有1700人，但估計投票當日會有5萬到7萬名確診者「規模差距很大」，且全國設有確診者專用考場只有20處，在籍投票要處理1萬7600多個投票所，加上流程繁複，因此無法比照大考處理。

確診者不得離開指定隔離住所。(指揮中心提供)

王必勝進一步拉南韓例子說明，他表示，韓國算是失敗經驗，因為發生確診者遲到、早到、混合排隊最後變成混合投票，還有病人暈倒、以及造成交通不便。因此韓國中選會在2022年3月6日為此向確診者道歉，因為準備不周，「顯示這件事情很困難。」