民眾黨新竹市長候選人高虹安22日開記者會，質疑林智堅、沈慧虹市府退回R1道路規畫施工，辜負香山鄉親們的期待。對此，沈慧虹表示，2015年馬政府執政，環評被撤銷，市府不得已配合宣布暫緩，她也強調過去R1道路被稱是「為財團而開的路」，她和林智堅上任後評估，發現總經費42億元，市府出18億元，但只能節省2分鐘。

針對香山R1道路，高虹安指出，她彙整所有資料後發現，R1這麼重要的道路，時任交通處長的沈慧虹卻退回香山R1道路的建設經費，但當時的資料是環保局希望新竹市府進行環評補正，不懂為何沈慧虹會放棄為香山爭取重大建設工程。

高虹安說，從過去的公文顯示，有很多香山市民期待香山能有產業發展，不管納骨塔數量暴增，肯定造成每次祭祖地方交通壅塞，包括青青草原若未來是重要觀光景點，香山交通也需要更活絡順暢，不解為何沈慧虹會將此重大建設暫緩，呼籲沈說清楚。

對此，沈慧虹回應，2015年馬政府執政，環評被撤銷，市府不得已配合宣布暫緩，她也強調過去R1道路已經被人稱做是「為財團而開的路」，她和林智堅市長上任之後，已做審慎評估，總經費42億元，市府出18億元，但只能節省2分鐘。

更重要的是，有多戶人家的房子要被拆遷，甚至因此被不明人士恐嚇，居民也沒有拆遷意願，因此作出暫緩的決定。

沈慧虹也反問高虹安，如果要推動R1，請高提出要如何解決環評及生態問題，也應該說清楚推動此道路以現今物價可能近百億，她經費從哪裡來？

沈也強調，這8年她與林智堅，在香山投入超過70億元建設，經費是歷任市長最多，參選後她也提出香山的政策願景，未來繼續照顧香山人的需求，她也說，這些努力不是1位只來新竹2、3個月的高虹安看得見的。