美系私募股權業者凱雷投資（Carlyle Group）22日表示，電動車已搖身一變成為將來趨勢，整個產業鏈也可望重組下，計畫擴大對日本汽車產業投資。

這家位居全球私募股權最大，且最多元化之一的投資業者指出，全世界車商都已把電動車視為主流，至於日本汽車零組件供應商的業務，一般來說都還是以引擎為動力的傳統汽車為主。

凱雷認為，日本汽車相關業者對要做的事，有很創新的想法。對私募股權公司來說，就代表有很多投資機會。自己的全球事業網業務，也想找到海外有潛力的公司並納入投資組合內。

凱雷指出，日本汽車業在過去幾十年來，利用系列企業（keiretsu）這種制度來凝聚競爭力。日本車市的系列企業，指的是車商與供應商相互間用複雜的交叉持股方式，來鞏固彼此利益。汽車製造業者位於這個階級金字塔的頂端，確保執行的順遂度。

分析師認為，現在轉型為電動車的話，汽車零件變得較少，且需具有不同的車輛專業性，像是軟體工程等，很可能會重塑日本的主要核心產業汽車業。凱雷解釋，日本的汽車製造業者或許無力再支撐前述的系列企業。同時，這種企業間傳統架構關係，也樂見日後會有所變化。

日前，凱雷集團用380億日圓，約2.7億美元，買下一家名叫東京特殊電線（Totoku Electric）的公司。這家專門製造各式線材產品，包括使用在汽車座椅加熱器內的電線等。

凱雷表示，私募股權基金已從過去十幾二十年來進化許多，不再只是以關心成本為最主要的。如今，由更多層面需要留意，例如如何拓展業務、導入數位化應用工具、培養進入市場不同手法、留意更多關於訂價以及產品合理化的策略等。