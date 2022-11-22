花蓮縣文化局首創「在呼吸 in spire」概念展，結合 27 種花蓮在地植物，連結大自然與人的內心狀態，呈現萬物有靈的世界觀。透過各界名人有聲語音導覽互動，規劃 4 大展區，現場提供設計感十足的收納信封以「採集」植物，收藏各區植物介紹扉頁，成為觀展後能夠帶回家的花蓮靈感冊。

「在呼吸 in spire」結合「in(進入)」與拉丁文字根「spire(呼吸)」，而成為「inspire(靈感)」，說明植物帶給我們的生活智慧，體察「萬物有靈」的身體經驗。概念展帶來的魔幻時光，適合所有繁忙生活的人們造訪一回，細細品味何謂「慢」與「呼吸」。

第二展區【彎身】以竹材為主架構，展示植物彎身成為材料的階段樣貌。(圖/花蓮縣政府提供)

4 大展區主題以行跡、彎身、採食、呼吸作為分野，背後意義代表著獵人、工藝、飲食、信仰。第1展區「行跡」希望觀者以動植物的姿態入山，入山儀式以紅外線感應觸發風之歌，配合高山森林基地共同創辦人馬中原導讀，並與藝術家賴怡璋的創作互相搭配，豐富觀者的聽覺與視覺。

第 2 展區「彎身」以竹材為主架構，大幅底片感攝影作品呈現植物風景，並展示植物彎身成為材料的階段樣貌，此展區邀集 5 位花蓮在地工藝師共同合作語音導覽，透過不同經驗講述相異主題，讓故事更立體。第 3 展區「採食」探索身體需求，觀者蹲身觀看攝影燈箱細節，在果實、莖葉、筍心中感受身體與野菜相互渴求的奧秘。

第三展區【採食】藝術家張育豪以人體肌理與野菜為結合，呼應大地與植物的關係。(圖/花蓮縣政府提供)

隨著前 3 展區的引導，第 4 展區「呼吸」透過燈光忽明忽暗，用呼吸與植物對話，藝術家 KRIS KANG 以暗與光的強烈對比色彩，體現植物神聖、強大的能量，語音導覽員則邀請被稱作「從學者到祭師」的巴奈．母路獻聲。4 大展區各具姿態、內斂渾厚的策展方式，透過植物把身心召回自然。

「在呼吸 in spire」概念展將植物魅力延伸至餐桌，知名餐飲 ZABU、菜市場、MU Seasonal Cuisine，及紅瓦屋4間餐廳，以花蓮在地食材為創作基礎，推出期間限定餐食，分別對應展區4 大主題，讓花蓮植物遍佈全台精緻餐桌，再度挑戰各地美食家近乎苛求的味蕾。(花蓮縣政府廣告)