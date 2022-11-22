不少人喜歡吃麵食，像是鍋燒意麵、雞絲麵、麵線、拉麵等，但營養師陳嫚羚提醒，這些平時常吃的麥製麵其實都屬於「高鹽值」麵類，在製作過程中會加入鹽，容易造成鈉攝取過量，進而引發像是容易發胖、高血壓、腎臟病等健康問題。

陳嫚羚在臉書粉專發文，麥製麵在製作過程中會加入鹽，而1克的鹽含有400毫克的鈉，和同為主食的飯相比，相同重量下會多吃進300~900毫克的鈉。

而這類「高鹽值」的麵包含壽麵線（白麵線），鈉含量約2874毫克；雞絲麵，鈉含量約2450毫克；鍋燒意麵，鈉含量約990毫克；紅麵線，鈉含量約752毫克；油麵，鈉含量約712毫克；意麵，鈉含量約572毫克；拉麵，鈉含量約429毫克。

世界衛生組織建議，成人一天的鈉攝取量應少於2000毫克，台灣衛生福利部國民健康署的每日飲食指南則建議少於2400毫克，但根據2014年~2017年的統計顯示，台灣人平均每日鈉攝取量高達3500毫克，遠遠超出建議值，有近7成的人都呈現超標狀態，然而鈉攝取過量和許多健康問題有關，陳嫚羚便列出其中3種。

▎容易發胖

通常鈉攝取量多的族群，也有熱量攝取過多的狀況，再加上飲食習慣偏好重口味食物，過去的研究也發現，鈉攝取量高的族群，BMI會顯著增加1.24 kg/m2，腰圍則顯著增加4.75公分。

▎高血壓

鈉攝取量高，身體容易蓄積更多水分，再加上過多的鈉可能會刺激交感神經，打亂正常的血壓調節，進一步造成血壓升高。長期的高血壓狀態，會增加中風、冠心病等疾病的風險。

▎腎臟病

鈉攝取量高會增加尿鈣排出，提高腎結石或泌尿道結石的機會，再加上血壓升高，容易對充滿細小血管的腎臟造成傷害，進一步增加腎臟疾病的風險。

另外陳嫚羚也分享吃麵減鈉的4個方法：

1、選減鈉麵體

例如減鈉又低熱量的蒟蒻麵、豆腐麵，或義大利麵類的義大利麵、通心麵、貝殼麵，米製麵類的米粉、粄條、米苔目、糙米麵，以及豆製麵的冬粉、粉絲，烹煮時也要記得減少使用醬料、調味料。

2、營養標示看一下

挑選麵體記得看一下營養標示，鈉含量每100公克超過600毫克即為高鈉食物。

3、每周吃麵不超過4次

尤其是外食的麵食，通常鈉含量都非常高，不建議太常吃；主食建議未精製全榖雜糧為主，且通常吃米飯會搭配菜和肉，比較均衡。

4、搭配新鮮蔬菜吃

新鮮蔬菜中含有豐富的礦物質鉀，可以幫助體內過多的鈉排出。