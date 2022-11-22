國民黨桃園市長候選人張善政今天下午邀請前高雄市長韓國瑜夫人李佳芬陪同車隊掃街，這也是李在這次選戰第一次到外縣市輔選，張善政對此表示，不管是李佳芬或是韓國瑜都是他的好朋友，希望爭取女性朋友、中間選民、年輕選民等支持。針對蔡英文總統今天再度赴桃園視察機捷工程，誇對手鄭運鵬爭取鐵路地下化，張善政則說，「桃園市民不會再被她迷惑和欺騙！」

張善政說，已經算不清楚多少遍蔡英文到桃園，每次來就稱讚鄭運鵬一點，但大家看到國民黨我們前幾天的造勢，國民黨支持群眾熱度一點都不減，所以桃園的民眾已經不會再被蔡英文迷惑、被她欺騙了。

鄭運鵬對於自己在大陸經商的經歷強調是遭抹紅，張善政批評，「他自己本來就是紅的」，國籍寫中國台灣，在大陸賺人民幣，這是鐵的事實，他自己原來就是紅的，自己並沒說他去大陸做生意行或不行，在講的是一個人要有原則，不要口是心非，口是心非的人不能讓人信任。

對於鄭運鵬一再抨擊張善政質疑台積電進駐可能性，張也回應，不要消費台積電，台積電要步要來桃園，政治人物應該讓台積電自己來講，台積電自己現在講過嗎？台積電沒有講過來桃園，說不排除任何可能性，台積電有他自己的決定，大家要尊重台積電，也不要消費台積電的政治人物。另鄭運鵬強調桃園市民不要重蹈2018年高雄市長選舉覆轍，張善政則說，這完全是情緒勒索，選民不會落入這個圈套，

外傳黨內不希望張善政與韓國瑜綁在一起，才轉而邀請李佳芬站台，李低調不願意受訪。張善政則說，沒有這樣的事，主要是看他們兩位看誰時間方便誰就過來，李佳芬在雲林非常忙，正在讀博士學位，論文要自己寫絕對不會抄襲，這也是她第一次的外縣市掃街，就知道她對桃園市國民黨選情有多重視。