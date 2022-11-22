歲末年終，上班族最期待公司發放年終奬金；104人力銀行今公布「2022年終獎金及2023年景氣調薪大調查」，95.9％的企業預期會發放年終獎金，比去年略增2.1個百分點，平均發放1.33個月，創9年新高，比去年增加0.23個月，等於多了7天工資。

104人資學院總經理花梓馨表示，現在是「事求人」的就業市場，面對飛漲的物價，企業有調薪的壓力，透過本薪以外獎金加給，相對本薪負擔較小，是發放年終企業比例提升，獎金預期月數攀新高的主因。

各產業表現，年終前3高依序為金融業2.07個月，12年中11連霸，半導體業1.78個月，營建業1.68個月。最現較弱的是住宿餐飲業，10.9％沒有年終，89.1％的住宿餐飲餐有年終，平均發放0.85個月，居各產業之末。

不過，與去年相比已略有好轉。去年同期的調查，24.7％的住宿餐飲業沒有發放年終，有發年終的企業平均發0.5個月，住宿餐飲業今年已逐步走出疫情陰霾。

花梓馨觀察，上半年全球科技業景氣暢旺，下半年民生消費服務業疫後大復甦，今年「已實現」的年薪、以及根據今年營收而「即將實現」的年終獎金都優於去年。

104人資學院最新出版的「2022-2023台灣地區薪資福利調查報告」顯示，今年整體年薪平均67.7萬元，創7年新高；年增2萬元，增幅3.1％，創5年新高。

產業及職務年薪TOP 3高薪產業分別為半導體業96.9萬元、電信及通訊業84.1萬元、電腦及消費性電子製造業82萬元。

調查同時顯示，TOP 3高薪百萬職務為類比IC設計工程師136.6萬元、數位IC設計工程師127.5萬元、IC佈局工程師107.8萬元。前五大高薪職務的平均年薪都超過100萬，皆優於2021年。