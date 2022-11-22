台東高商原住民舞團參加縣賽獲特優，表現亮眼。（民眾提供）

台東高商原住民舞團參加縣賽獲特優，表現亮眼。（民眾提供）

台東高商原住民舞蹈團於日前參加台東縣學生舞蹈暨創意戲劇比賽，拿下高中職團體乙組民俗舞特優、創意戲劇-高中職組舞台劇類特優、個人舞民俗組陳思瑾特優，表現亮眼，明年將代表台東縣參加全國決賽。

台東高商原舞團今年度在縣賽就展現實力，舞作以「鈴」奪下90分以上的高分，評審一致認為整體結構完整流暢，從一出場就抓住觀眾的目光，加上歌鼓樂手現場的嘹亮歌聲，在視覺及聽覺的完美搭配下，帶來精彩優異的表現。

指導老師林蕙瑛表示，「鈴」是卑南族群重要傳遞訊息的工具，也是婦女除草團和青少年使用的tawlriyu銅鈴、青年護衛的sirung盾、傳統舞必戴的amelring臀鈴，從小米除草到青年報訊迎接新年，每1個鈴響都傳遞著各項部落事務的訊息。

教務主任林梅英指出，同學在課後及假日的訓練過程鍛鍊毅力，培養合作精神及榮譽感，是學習生涯中重要的回憶，透過舞作展現出想傳承傳統文化的心意，也是舞團的核心價值，展現「自發、互動、共好」的核心素養。

校長曹學仁校長說，東商原舞團成立10餘年，在學校的大力支持及外聘指導老師林蕙瑛、林梅英主任、畢業學長姐組成的助教團隊努力耕耘之下，於全國學生舞蹈比賽屢獲佳績。