面板價格跌跌不休，陸媒報導，部分電商平台19吋液晶電視只要188元人民幣(折合約830元台幣)，尺寸稍大一些的32寸液晶電視也不過338元人民幣(折合約1500元台幣)，一名消費者驚訝表示，一台小小的手機都要幾千上萬元人民幣，這麼大的電視機竟以白菜價賣出。

根據證券時報報導，液晶電視賣出「白菜價」的背後是面板價格狂跌，面板價格目前正處在慘烈的下行週期中，從去年9月至今年10月，液晶面板價格已經連跌15個月，幾乎所有主力規格產品都跌破總成本價，面板大廠在巨大壓力下只能減產自救，使10月下旬面板價格出現止跌回升跡象。

報導指出，近來面板大廠日子更不好過，當前幾乎所有主力規格面板產品全部跌破成本價，以中國面板巨頭京東方為例，今年第1季凈利潤還有43.89億人民幣，但第2季卻快速下滑至22.07億人民幣，第3季則是虧損13.05億人民幣。其他面板廠今年業績同樣不容樂觀，TCL科技今年一季度淨利潤為13.53億元，第三季轉為虧損3.83億元。

TrendForce集邦科技數據顯示，2021年9月，電視液晶面板在65寸、55吋、43吋和32寸的均價，分別為269美元、202美元、114美元和69美元；但到了2022年10月下旬，價格分別跌至107美元、81美元、48美元和27美元，跌幅最高逾60%。