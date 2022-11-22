台北一名曾在某商業銀行信用卡金融處工作的男子離職後，今年6月突闖入辦公室，偷走某位女員工的高跟鞋，躲在廁所裡自慰，其他同事發現異狀，調閱監視器後嚇壞報警；法官認為男子有衝動控制障礙、適應障礙，無前科下依無故侵入建築物罪，處有期徒刑2月，可易科罰金。

判決書指出，男子曾任某商業銀行信用卡暨支付金融處員工，因故離職後，竟為滿足個人性慾，在今年6月4日下午1、2時許，未經公司同意，侵入處所，偷拿取某現職女性員工的高跟鞋，並在該處附設廁所內持用以自慰，後來公司員工調取監視錄影紀錄才報警處理。

法官審酌男子無故侵入前公司，危害對方對辦公處所之管理、監督，更擅自拿取女性職員放置於公司的高跟鞋做自慰行為，易造成員工無法安心上班，影響工作效率，事後雖坦承犯行，表示願賠償公司與女員工，但對方無意要求賠償；法官考量他無前科，有衝動控制障礙、適應障礙及疑似性偏好異常，並有診斷證明書可佐。

法官考量男子大學畢業之智識程度、未婚、目前在小公司任職，依無故侵入建築物罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。