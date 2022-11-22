新北有對夫妻日前從板橋搭計程車返回淡水住家，結果疑似拒付650元的車資與司機發生口角，被司機指控持刀攻擊還出言恐嚇，做案後便逃離現場；淡水警方獲報後不到30分鐘便循線將2人逮捕，不過這對夫妻對於種種指控皆矢口否認，全案警詢後依詐欺、傷害及恐嚇罪嫌函送士林地檢署偵辦。

這起事件發生在19日深夜11時，28歲鄭姓男子及其妻28歲李姓女子在板橋與朋友聚餐飲酒後，搭乘由56歲李姓男子所駕駛的計程車返回位在淡水淡金路的住處，結果雙方就因為車資問題發生口角。

據了解，李男指控他將鄭男與李女安全送返家後，沒想到鄭男以皮包掉落在板橋的餐廳為由，拒付650元的車資，雖然李男回應可以找請親友幫忙，但鄭男竟惱羞成怒回嗆，隨即取出身上的長約不到20公分的刀械攻擊司機。

鄭男犯案後隨即與妻子李女下車逃逸，連攜帶的行李箱都來不及帶走，而李男嚇得先將計程車駛離現場後，才報警求救；警方到場了解狀況後，研判犯嫌可能住在附近，於是通報線上警網在周邊攔查並查訪社區，果然不久後在附近便利商店發現身形及穿著相似的涉案男女，經司機李男指認無誤後便將夫妻倆帶回調查。

面對拒付車資、持刀傷人及出言恐嚇等犯行，兩人皆全盤否認，堅稱已付車資並沒有傷人，由於計程車也沒有裝設行車紀錄器，雙方陷入各說各話的狀況；據側面了解，鄭男有毒品、詐欺等前科而李女則有毒品前科，李男已對兩人提出告訴，警方全案依詐欺、傷害及恐嚇罪嫌函送士林地檢署偵辦。

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