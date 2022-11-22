九合一選舉投票日僅剩4天。為確保選前之夜及投票日平安順利結束，警政署長黃明昭近日持續走訪各縣市警局，督導選舉維安及查賄制暴工作，22日在新竹縣警察局召開全國專案會議，各單位同步視訊。目前警方查獲各類賄選304件1231人、選舉賭盤41件77人、選舉暴力74件109人，黃明昭今會議提示5項工作重點，包括維安滴水不漏、查賄無上限、選票運送存放維安、投開票所秩序維護和開票當晚防範滋擾。

警政署在選舉最後幾天的5項查賄制暴工作重點為：

一、各候選人陸續舉辦掃街拜票及大型造勢活動，先期蒐報危安預警，強化勤務部署，維安工作要做到滴水不漏、萬無一失，嚴密防範任何有關候選人危安虞慮，確保選前平安。

二、各警察機關秉持「查賄無上限」原則，只要有賄選情資，就不斷偵辦，積極行動蒐證及運用科技方式輔助偵查，全力打擊賄選不法；另外持續加強掃蕩選舉賭盤，避免不當影響選舉結果，以維選舉公正。

三、各縣市選票目前陸續印製及保管，隨後將運送至各地選委會、公所或指定處所存放，對於選票運送、存放等維安，應全程綿密部署，24小時不間斷，嚴格管控安檢，避免選票外流。

四、投開票日以確保選務順遂為最高原則，保障民眾能順利投票，對於喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票等行為，警衛人員、協勤民力必將協同主任管理員、選監人員及駐點檢察官，即時排除擾亂秩序，確保投票平順。

五、為嚴防有心人士不滿選舉結果，於開票後擾亂秩序，應針對重要機關、處所及治安要點安全，加強勤務規畫，做好萬全準備並強化執法決心，不容任何形式的暴力或犯罪行為。

警政署指出，本次選舉投開票日全國共1萬7649處投開票所，警方已全面會勘並依治安顧慮程度分級維安，將派遣警衛人員約1萬7000人、協勤民力約2萬3000人及機動處理編組等其他勤務人員約3萬4000人，共約7萬5000人，將全國警察總動員，以全力完成選舉維安任務，同時維持治安穩定、交通順暢及選後秩序。警政署強調，各警察機關都做好萬全準備，絕對有信心完成選舉維安任務。