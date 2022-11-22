曾是陸韓選秀打造出來的偶像蔡徐坤，擁有帥氣俊朗的外表，狂吸大批少女粉絲支持，不過近來因提前和經紀公司依海娛樂解約，雙方因此對簿公堂。16日起，依海娛樂每天發文攻擊蔡徐坤，更一口氣貼出蔡徐坤的3張舊照，之後甚至揭露一份整形明細，似乎間接暗示蔡徐坤曾在臉上動刀。

蔡徐坤和依海娛樂的合約糾紛二審將在12月開庭，依海娛樂主張2015年和蔡徐坤簽約後已投入大量金錢和資源，然而他先前與廠商提前解約，造成損失才會提告求償，接著曝光蔡徐坤不同時期的3張舊照，可見他原本雙眼有些無神，到後來五官變得深邃立體許多，貼文還不忘諷刺「蔡徐坤在我司期間的成長變化」，疑似話中有話的發言引發熱議。

依海娛樂曝光蔡徐坤以前的3張照片，意有所指的貼文內容引起揣測。(圖/依海娛樂)

依海娛樂曝光一份支出明細，其中一項整形外科的開銷竟高達1.5億韓幣。(圖/依海娛樂 微博)

緊接著，前(20日)依海娛樂又發出一份開銷明細，曝光包括演藝培訓、服裝美容、語言訓練的成本開銷，其中一項還是安排去整形外科的費用，一看竟高達1.5億韓幣(約新台幣344萬)，雖未點名是讓誰去整形，但時機之巧合，讓粉絲瘋猜很可能是在針對蔡徐坤。截至目前為止，蔡徐坤並未做出任何回應。

其實，蔡徐坤2016年在10人男團「SWIN」出道，直到2017年參加《偶像練習生》後才人氣飆漲，不過由於他簽約時仍未滿18歲，向經紀公司主張合約內容是「霸王條款」，單方面提出解約，卻可能面臨8000萬元人民幣(3.4億新台幣)違約金，因而將前經紀公司告上法院。