衛福部長薛瑞元、防疫指揮官王必勝近日都稱去年陳時中擋下不少疫苗掮客，因此遭人心生不滿引來攻擊。對此外界呼籲公開掮客名單，並予以告發，不過王必勝今天強調，不會去告發那些想幫助我們的人，中央只是擔心這些人被騙，因此才會宣告多種採購資料，確認疫苗真實性。

針對這起「疫苗掮客論」波及佛光山，王必勝今天也再次向佛光山表達感謝，強調雖然沒買成，但是心意與熱誠都有收到，「他們沒有透過掮客，我想也是，因為跟沒有開始買的動作。」且昨天就已經還原佛光山欲捐贈疫苗的相關時序，大家都有看到，應能還佛光山清白。

王必勝指出，在去年疫苗市場上相當混亂，確實有很多掮客意圖與指揮中心聯繫，不只自己，就連發言人莊人祥都曾接到疑似電話，雖然我們也無法得知他們確切是什麼人，但知道是一些怪怪的單位、奇怪的公司。

王必勝說，自己有一位朋友關係相當不錯，「他那時候打電話跟我說，在美國有一間公司曾說可以賣500萬劑BNT到台灣，若要數量多一點，加到2000萬劑都可以」，只不過當他詢問該如何進一步接觸時，卻得到要支付頭期款才能談判的回應。

王必勝表示，該名友人說，要等支付頭期款後對方才會派代表過來談判，因此後面就繼續追問有沒有原廠授權證明書？以及疫苗是從哪一國的廠房出貨？是從美國廠還是韓國廠？並要求提供相關CMC資料，結果對方通通拿不出來。

王必勝說，自己最後當然沒有去追究對方是什麼公司，一方面是因為那時候大家都很忙碌，這種消息非常多，「我們當時無法確認誰是掮客、誰是真的？」另一方面是只知道有很多人、團體想幫助台灣取得疫苗，但指揮中心又怕他們被騙，所以才未對這些人告發，至於國外的公司則是因為告不到。