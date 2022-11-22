苗栗縣議員、通霄鎮長候選人張可欣與其父、前議員張太陽。（摘自張可欣臉書／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮長候選人杜文卿22日舉行記者會，指控對手張可欣陣營的人在19日拜票行程中，以言語恐嚇辱罵他的助理，要向對方提告妨害他人競選罪、恐嚇安全罪、公然侮辱罪等罪名。張可欣則發表聲明指這是單純個人行為，並駁斥沒有所謂的暴力事件，也呼籲對手不要造謠。

杜文卿指出，他跟自己的競選團隊19日在前往通灣里拜票時，張可欣父親、前縣議員張太陽的助理林汶賢，刻意用身體撞他，甚至還搶奪他有孕在身的助理手上文宣，林更把文宣拋在地上，甚至撂話「你給我小心一點！」。

杜文卿說，他有孕在身的助選員因害怕、緊張而宮縮，至今仍還十分害怕，他不知道對方竟能選舉選到完全不顧他人生命安全，因此他要提出嚴正聲明、譴責暴力，並且向對方提告。

張可欣則發出聲明回應，杜文卿所指控的人，並非她競選團隊的人員，如果有不法行為都是個人行為，她也抽空了解事情始末，事實是當時杜沒有經過別人同意，杜文卿所指控的林男硬是「被握手」，覺得不舒服才抽手甩開，並未有杜所稱的暴力事件。

林汶賢也出面澄清，他出席造勢場合是因跟黃姓里長有交情，他絕對沒有做出惡意撞人或是口出惡言行為，他更沒有亂搶文宣。他說，他也沒有在張可欣團隊擔任任何職位，對於張可欣因此被抹黑他深感抱歉，若也造成杜陣營不舒服，他也願意道歉。