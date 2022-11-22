饒慶鈴車隊今天前往東海岸掃街拜票。（民眾提供）

今天上午台東地區陰雨綿綿，台東縣長候選人饒慶鈴與競選團隊來到長濱、成功、東河，在風雨中把握最後的懇託機會，鄉親也紛紛熱情回應，饒慶鈴向大家拜託，26日一定要出來投票，一起迎接勝利。

饒慶鈴說，這4年來在長濱地區將原本位在高坡上的衛生所遷到長濱村街區，提供急診遠距診療及醫療門診服務；增建長濱消防分隊，使東海岸救災、救護能量；更全面爭取1.1億，在長濱興建住宅式長照機構；近6千萬改善長濱漁港，新設西碼頭增20船席。

在成功地區，縣府補助新港區漁會，建置台東第1座魚貨加工場；今年啟用成功鎮多元照顧服務中心，並進行成功鎮衛生所遷建工程，擴增醫療門診照護空間；爭取9600萬元更新東海岸唯一的成功鎮火化場。

東河地區投入1億元提升基礎建設及金樽漁港，完成漁港疏濬及岸上設施等；推廣全縣海洋文化教育，在東河國小建置海洋運動推展中心，並持續舉辦國際衝浪賽，並為東河消防分廳舍辦理增建工程，提升消防戰力。

饒慶鈴競選總部預告，23日將由前高雄市長韓國瑜陪同在台東市區掃街，車隊下午2時由知本代天府出發、3:20黃昏市場、4:30抵達台東天后宮。