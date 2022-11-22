國產建材（2504）手中最大的資產活化金雞母「南港大型開發案」22日正式動工；董事長徐蘭英指出，南港大型開發案位於南港正軸心位置，開發之後集團擁有的建坪達4.6萬，不僅潛在開發利益龐大，也可望挹注集團優勢發展，邁向非常有願景的世紀大未來。

南港大型開發案佔地6,500坪，分為A、B兩棟，由建築普立茲獎得主的英國建築事務所Foster＋Partners設計，A棟為國產自有的商辦大樓，B棟為代興建的台北市政府大樓，完工後國產可分回約4.6萬建坪及550個車位。A棟為地上26層、地下5層，預計於2027年完工。

徐蘭英指出，B區段分回的商辦樓層，未來不排除處分，至於A區段規劃為商場與商辦，部分樓層將會招租，帶來穩定收入；此外國產目前在全台共有45萬坪土地資產、28座混凝土廠，未來包括八德、桃園的土地都有進一步活化的規劃。

「大南港開發案」正式動工，國產集團總裁林孝信強調，這塊基地公司已持有68年，預估創造的獲利將極為可觀。

據了解，「大南港開發案」基地的前身是國產建材南港廠，當時取得的每坪原始成本僅約1.18萬元。

南港具有四鐵共構交通優勢，加上東區門戶計畫加持，南港房地價格不斷創新高，先前華固建設以每坪513萬元天價，取得國產南港大型開發案對面的土地。另外，南港指標建案「世界明珠」的實價登錄 ，商辦每坪單價最高達139萬元，住宅最高單價每坪175萬元，均刷新南港房價最高紀錄。

除土地資產豐厚、活化潛力十足，國產建材在預拌混凝土及建材本業上，近幾年也發展蓬勃；徐蘭英指出，國產建材目前在全省有28個廠，設計產能可達900萬立方米，在台商回流，帶動科技廠新建廠辦及政府開發科學園區熱潮，對 預拌混凝土需求量大增，集團正積極在北中南擴廠，預計至2023年，國內預拌混凝土產能將可達1,000萬立方米。

另外，國產指出，集團也聯合旗下國宇、欣蘭、惠普、睿信三輪等關係企業，以各種高端混凝土、ALC輕質磚、矽酸鈣板 等組成全建材供應鏈團隊。

徐蘭英強調，在資產活化、擴大全建材一條龍供應鏈這雙重優勢引擎加足馬力之後，可望奠定國產集團的世紀大未來。