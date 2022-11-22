滿穗「福壽一品雙全」年菜。（圖／滿穗台菜提供）

金「兔」年的圍爐年菜更要澎湃健康不能少！集合了一流的台菜師傅、吃得到「手路菜」的「滿穗台菜」餐廳，今年由資深主廚連武德特別端出「鴻兔報喜年菜」三套年菜系列組合。

年節之後「滿穗台菜」亦將結束營業，轉型成韓式蔬食料理，把握最後機會品嚐由「滿穗」主廚親自掌杓的特色年菜套組。

百香龍蝦塔拼鴨捲。（圖／滿穗台菜提供）

「鴻兔報喜年菜」年菜系列組合即日起限量販售，除夕當天取貨。除了以上主廚推薦特色料理之外，還有多樣精選「滿穗」人氣菜色，包括肉汁香濃甘醇、肉質軟嫩超下飯的「紅燒牛腩煲」；主廚精準掌控烹煮時間與調味，肉質鮮嫩甘美、富含膠原蛋白的「清蒸海石斑」；肥瘦比例均衡、表皮晶瑩油亮滿滿膠質，底部鋪上白嫩脆口的筍絲，堪稱餐桌上顏值第一的「筍絲燴蹄膀」；肥嫩飽滿北菇、排骨與大顆紅棗熬煮淬煉出清潤鮮美的湯頭的「北菇燉子排湯」等私廚級桌宴料理，都可以在年菜組合中品嚐到。

滿穗台菜將在年後結束營業，把握最後品嚐經典台菜的好滋味。養心餐飲集團也帶來振奮人心的好消息，預計推出全新韓式蔬食品牌，力求蔬食料理的多元與不設限。